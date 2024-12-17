Rutube запустили совместный проект с Rulive для монетизации контента

Rutube запустил совместный проект с Rulive для монетизации контента. Теперь владельцы сайтов могут подключать тематический видеоконтент с Rutube в несколько кликов — платформа Rulive запускает, поддерживает и учитывает воспроизведение видеоматериалов, а Rutube, в свою очередь, создает и предоставляет сам контент.

По словам представителей Rutube, увеличение времени пребывания пользователя на странице должно способствовать повышению позиций сайта в поисковых системах. По словам экспертов, каждый просмотр рекламных видеороликов и контента принесет им дополнительный доход и позволит зарабатывать на показах без необходимости создания собственных материалов. Прибыль можно получить за каждое воспроизведение рекламных роликов и видеоконтента на своих платформах.

С помощью Rulive владельцы сайтов могут интегрировать видеоплеер Rutube, который автоматически воспроизводит выбранные видеоматериалы.

Пользователи также могут создавать уникальные плейлисты из различных видеороликов, чтобы демонстрировать наиболее подходящий и интересный для их аудитории контент, что способствует увеличению вовлеченности посетителей сайта.

Пользователям сервиса доступны выбор и продвижение отдельных видео. Владельцы сайтов выбирают конкретное видео для размещения на своем ресурсе и распространения на других платформах. Все данные о просмотрах и доходах от рекламы собираются в одном месте.

Также Rulive предоставляет владельцам сайтов возможность договариваться с блогерами о продвижении их контента на платформах, что выгодно для тех, кто стремится взаимодействовать с известными авторами.