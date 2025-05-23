Треть россиян считают, что отечественные дизайнеры слишком часто копируют западные бренды

Каждый третий опрошенный россиянин считает, что отечественные дизайнеры слишком часто копируют иностранные фешен-бренды. Таковы данные опроса исследовательского центра «Позиция» и бренда «Соворотка», которые есть у Sostav.



По мнению 17% интервьюируемых, российские модельеры следуют мировым трендам. 14% участников опроса выразили мнение, что в дизайне произведенной в РФ одежды достаточно национальных и культурных особенностей стиля.

Каждый третий опрошенный говорит, что за последние годы в российском обществе сформировался запрос на собственную национальную идентичность в архитектуре, моде и искусстве. Люди устали от глобализации. Каждый второй говорит о росте спроса на товары «Сделано в России». Четверть опрошенных признаются, что им не хватает уютных свободных вещей, в которых есть элементы и отсылки к народному крою.

По словам 38% опрошенных, новый «русский стиль» способен обойтись без обязательной привязки к предметам «старины». 39% респондентов в качестве элемента национального русского костюма, который можно было бы актуализировать и переосмыслить, назвали косоворотки, 25% — рубахи, 18% — сарафаны.

43% участников опроса считают, что основой «русского стиля» должна стать натуральность и природность. 34% указали удобство, 25,5% — доступность, 24% — простоту.

37% россиян согласны добавить одежду из коллекций нового «русского стиля» в свой гардероб, если вещи будут актуализированы. 28% респондентов приобретут такую одежду, если она будет доступна в массмаркете.

Мотивировать россиян на покупку современной одежды с элементами или отсылками к русскому национальному костюму могли бы друзья и знакомые (так ответили 25% участников опроса) и звезды шоу-бизнеса (16%).

В опросе участвовали 1,3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 55 лет из 16 городов-миллионников страны.