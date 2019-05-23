Russ Outdoor и Getintent запустили programmatic-платформу для цифровой наружной рекламы

Оператор наружной рекламы Russ Outdoor совместно с разработчиком programmatic-решений Getintent запустили первую в России специализированную платформу для продажи цифрового инвентаря. SSP объединит все DOOH-конструкции Russ Outdoor и сделает их доступными для programmatic-закупок. Getintent выступает в качестве технологического вендора.

SSP делает возможной programmatic-закупку наружной рекламы через аукцион в реальном времени (RTB). При разработке платформы были реализованы технические требования, максимально соответствующие протоколу OpenRTB. В частности, были добавлены дополнительные характеристики, учитывающие особенности размещения в out-of-home, такие как тип конструкции, ее местоположение, аудиторные и другие параметры. Wi-Fi сенсоры, размещенные на рекламных конструкциях Russ Outdoor, фиксируют аудиторию, затем данные калибруются в соответствии с индустриальным измерителем AdMetrix.

Полученные в реальном времени данные об аудитории также могут использоваться при таргетировании. Таким образом, programmatic-закупка показа совершается по объективным аудиторным характеристикам в режиме реального времени, что повышает эффективность рекламной кампании.

С запуском специализированной SSP цифровая наружная реклама станет доступна рекламодателям и DSP, заинтересованным в покупке out-of-home инвентаря и в проведении омниканальных кампаний на прозрачных ценовых условиях. На сегодняшний день применение традиционных интернет-подходов, не учитывающих специфику наружной рекламы, а также фрагментарность и субъективность используемых аудиторных данных были недостаточно привлекательны как для рекламодателей, так и для outdoor-операторов.