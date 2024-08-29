Russ подключил цифровой инвентарь в аэропортах к единой системе вещания

Группа Russ подключила цифровой рекламный инвентарь в аэропортах присутствия к единой системе вещания. Конструкции переключили на собственный плеер Russ, который используется на всём цифровом инвентаре группы, позволяет запускать кампании разных масштабов и отслеживать состояние экранов. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Russ.

Во всех аэропортах присутствия группа утвердила обновлённые медиаконцепции и схемы размещения инвентаря. В соответствии с ними специалисты Russ продолжат установку и подключение новых экранов.

Так, в аэропорту Махачкалы в дополнение к двум большим экранам установили ещё 20 в составе трёх сетей. Шесть экранов расположены в зале выдачи багажа, семь — в залах вылета международных и внутренних рейсов, семь — в зале регистрации.

Число конструкций в аэропорту Нижнего Новгорода выросло до 22. В частности, два экрана разместили в зале регистрации на рейсы, шесть — в залах вылета и 10 — в зале выдачи багажа.

Во Владивостоке заменили цифровые ситиформаты на багажных лентах, установили новую видеостену перед зоной досмотра. Ввели в эксплуатацию три сети цифровых ситиформатов в общем зале и залах ожидания вылетов. Общее число экранов выросло с 17 до 33 штук.

В аэропорту Южно-Сахалинска доступно размещение рекламы на 38 цифровых и на семи статичных форматах, в том числе в нескольких сетях цифровых ситиформатов и крупных видеостен в общем зале и зале выдачи багажа, экранах за стойками регистрации.

Радислав Харрасов, руководитель отдела по работе с аэропортами Russ: Наша сеть рекламных конструкций в российских аэропортах охватывает сотни тысяч авиапассажиров, поэтому мы понимаем, как важно своевременно и регулярно обновлять инвентарь, поддерживать его исправную работу. Обновление медиаконцепций и установка современных экранов помогают сделать пребывание путешественников в терминалах более комфортным, а рекламодателям позволяют обратить на себя внимание целевой аудитории.

В июне Russ запустил продажи программатик-рекламы в метро Санкт-Петербурга и на железнодорожных вокзалах России.