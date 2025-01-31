Группа Russ установила цифровой рекламный инвентарь в аэропорту Жуковский

Группа Russ завершила установку цифрового рекламного инвентаря в терминале Международного аэропорта Жуковский. Работы были выполнены в рамках соглашения о партнерстве, по которому Russ выступает официальным рекламным оператором воздушной гавани. Об этом Sostav сообщили в группе.

Первые рекламные конструкции Russ в аэропорту запустили в продажу в сентябре 2024 года. В начале ноября был завершен первый этап по обновлению инвентаря в рамках партнерства.

В Russ добавили, что разработанная их специалистами схема размещения рекламного инвентаря позволила снизить уровень рекламного шума, повысить эффективность рекламных кампаний и создать комфортную среду для пассажиров.

Радислав Харрасов, руководитель отдела продаж рекламы в аэропортах Russ: Мы рады сообщить о завершении установки современного рекламного инвентаря Russ в аэропорту Жуковский. В терминале появились высокотехнологичные сити-форматы и экраны Russ, которые уже хорошо зарекомендовали себя как эффективное средство коммуникации с целевыми аудиториями.

Максим Суров, директор по неавиационной коммерции аэропорта Жуковский: Воплотившийся в современном формате технологичный подход гармонично вписывается в концепцию развития аэропорта, объединяя визуальную выразительность и функциональные преимущества. Обновления положительно сказываются на восприятии внутреннего пространства терминала и являются важной частью реализуемой нами стратегии гостеприимного пассажирского сервиса.

Напомним, группа Russ стала официальным рекламным оператором международного аэропорта Жуковский в сентябре 2024 года.