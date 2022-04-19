«Русагро» может выкупить российские активы Valio

Финский холдинг Valio ищет покупателей на свои активы в России, в том числе права на бренд сыров Viola. Один из возможных претендентов — группа «Русагро», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Valio управляет заводом в Ершово Московской области мощностью 15 тыс. тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров. Остальной ассортимент выпускается на сторонних площадках по контракту. По словам источника, знающего об условиях сделки, помимо производственной площадки в неё также должны входить права на использования бренда Viola, но без связки с Valio.

По словам другого собеседника, «Русагро» вряд ли выступает единственным интересантом. Основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович подпал под санкции ЕС, после чего он вышел из совета директоров компании. Как отмечает юристы, если Valio удостоверится, что покупатель не находится в собственности или под контролем Мошковича, сделка c высокой долей вероятности может состояться. Группа таким образом получит доступ к системе дистрибуции и выход на розничный рынок в сегменте плавленых сыров, для производства которых может поставлять сырье с других своих площадок, поясняют эксперты.

В марте Valio сообщила, что у неё «нет этических предпосылок для продолжения работы в России», поэтому она прекратит свою деятельность в стране. Однако в российском офисе заявляли, что операционная деятельность компании продолжается, Valio поддерживает функционирование производства и логистических операций.