RTA: «Мы больше не дарим подарки, ценность которых не ощущаем»

В канун Нового года перед компаниями всегда встаёт вопрос: «А что делать с подарками?». Агентство RTA второй год берется за задачку по подаркам с включенностью, создавая для себя испытание под самый конец рабочих дней. Команда агентства рассказала Sostav, как транслирует смыслы через подарки.

Этап первый — школа

Всё «закрутилось» на школьной продлёнке сына директора клиентского сервиса RTA Ольги Врублевской. Вместе с учительницей Яша создавал новогодние брелоки и ёлочные украшения. Увлеченный процессом, юный мастер решил продавать свои поделки. Мы заказали несколько изделий для команды RTA, а, впоследствии, подруга Ольги попросила игрушки для всего класса.

Яша работал над заказом до самого Нового года, а мы думали над подарками для клиентов и партнёров, рассматривали разные варианты.

Ольга Врублевская, Client service director RTA: Именно тогда, вдохновившись примером сына, мне пришла в голову идея поддержать талантливых мастеров России.

Этап второй — синтез

Как придумать подарок, который не будет похож на описанный в самом начале вариант? Кажется, что лучший вариант — осознать, зачем это всё. Так и сделали — сели и написали.

Эволюционная цель RTA — помогать бизнесу развиваться, чтобы вывести Россию в тройку сильнейших экономик мира.

Мы любим родину и культуру её народов.

Нам понравилось, как Яша увлёкся подарками. Его желание продавать изделия — не врождённое чувство выгоды или талант к налаживанию связей. Создавать подарки своими руками всегда намного приятнее (вам говорили так в детстве? Делитесь в комментариях!). Гедонизм от работы и эйфорию от улыбки получателя не заменить ничем.

Чтобы соединить все три пункта в поздравлении, обратились к мастерам из разных уголков России. Связались с Башкирией, Санкт-Петербургом, Мордовией, Москвой, Екатеринбургом, Брянском, Химками, Урюпинском и Клином.

До Нового года оставалось совсем ничего, а план по подаркам — 140 уникальных сюрпризов. Представляете, сколько терпения потребовалось, чтобы реализовать подобный проект в новогодней суете? Административный отдел знал, на что шел. Герои с головой окунулись в работу и в шесть рук упаковывали подарки, ежедневно приходящие с курьерами. Офис стал похож на фабрику Деда Мороза (не совсем ясно, кем были мы: снеговиками в дедлайнах или волшебными эльфами).

Мы осознанно усложнили себе задачу, понимая, что экономика, как лоскутное одеяло, — успешна, если создана из разноцветных кусочков, пришитых настоящими умельцами. В нашем случае умельцы — это чудесные руки предпринимателей, создающих подарки для наших партнёров.

Этап третий — результат

Получилось интересно, как-то так:

Каждый подарок включал изделия с описанием: свечи, ёлочные игрушки, варежки, керамическую посуду, пуховые косынки и многое другое. К набору прилагалась открытка с тёплыми пожеланиями и QR-контактами мастера.

Резюмируем:

Помогли малому бизнесу с заказами и дали возможность мастерам найти новых клиентов.

Продемонстрировали на практике, что значит культура России. Трогая подарки, выполненные руками творцов, волей-неволей чувствуется и преемственность поколений мастеров, и уникальный стиль регионов, и гордость за те старания, что были вложены в сувениры.

Поздравили 140 клиентов и партнёров, задействовав 14 мастеров из 9 городов.

Этап четвёртый — «давайте сделаем лучше»

С 2024 на 2025 не хотели сбавлять обороты.

Елена Глушкова, административный директор RTA: Многие клиенты отметили, что подарки от RTA несут в себе глубокий смысл, поэтому в 2024 году мы не могли опустить планку.

Эволюционная цель осталась той же, ценности не изменились — симпатии к творчеству народов России, семейные ценности и вера в опыт поколений должны пронизывать подарки. Захотелось чего-то минималистичного, родного и искусного.

Этап пятый — «часто гуляете по книжным?»

Наша административный директор, Елена Глушкова, — да. Именно там родилась идея нового подарка.

Трогая корешки фантастики и экземпляров исторических книг, Елена думала над способами передачи информации. С миром хочется делиться знаниями и мыслями, но как это сделать? Можно записать голосовые в Телеграме или расклеить наружку по городу. Оригинальнее — создать традицию, которую запомнят дети, а затем передадут внукам.

Традиции в России сильны, но как их транслировать клиентам?

Елена Глушкова, административный директор RTA: Я вдохновилась одноимённым названием серии фотоальбомов с фотографиями из разных уголков России — «Визуальный код». Обмен подарками — это обмен информацией. И в этом году мы расскажем клиентам о культурном и визуальном коде России, о движении вперед, победе, силе и упорстве

Гжель и хохлома, мезенская роспись, жостовские узоры и рисунки северных народов — то, чем покрыты экспонаты музеев, открытки на почте и народные костюмы. Мы выбрали узнаваемые визуальные символы и нанесли их на деревянных лошадок-качалок — традиционные игрушки с глубоким смыслом. Они сохраняют сильную связь с предками и радуют орнаментами. Их можно повесить на ёлку или подарить, разделив частичку культуры народов России.

Нарядно упаковали и снабдили открыткой. Прямо сейчас с нетерпением ждём, когда партнеры получат подарки и напишут свои впечатления.

Этап шестой — конец истории и начало традиции

Корпоративные подарки — это способ укрепить связь с партнёрами и транслировать наши ценности. Мы верим, что каждый презент должен нести смысл, быть осознанным и значимым. Не отрицаем, что иногда легче закупить сотню одинаковых сувениров. Но этот путь точно не для тех, кто несёт инновации в индустрию и меняет экономику.

Наш каждый подарок — это часть традиции и шаг в будущее. Верим, что этот текст вдохновит на смелые поступки в 2025 году.