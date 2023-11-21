Большинство российских компаний за год адаптировались к санкциям и нашли новых поставщиков оборудования, комплектующих и материалов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования, которое провёл Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Организация опросила представителей 150 крупных и малых компаний. Согласно результатам опроса, по сравнению с 2022 годом острота проблемы импортозамещения снизилась по всем категориям продукции — оборудования, комплектующих и узлов, материалов, сырья. В прошлом году о «критической потребности» в замещении продукции заявляли около 30% предпринимателей, в этом — показатель колеблется от 3,1% (закупка сырья) до 14,8% (закупка оборудования).

Однако потребность в замещении по-прежнему остаётся высокой, отмечают в РСПП. О такой необходимости при закупках сырья сообщили 13,8% респондентов, при приобретении оборудования и комплектующих — 37−38% компаний.

Отмечается, что главной проблемой компаний при попытках заместить импорт стало отсутствие российских аналогов или их худшее качество. Такую позицию выразили более половины опрошенных. Если качество сопоставимо, то отечественное оказывается дороже импортного.

Также исследование показало, что большинство компаний не готовы замещать иностранную продукцию собственными силами. Кроме того, планы занять места ушедших из России иностранных компаний имеет всего треть опрошенных, уже их заняли всего 6,5% респондентов.

Планы организовать собственное производство подтвердили компании-производители импортозамещающей продукции, однако большая часть компаний-заказчиков (90%) самостоятельно организовать такое производство не готовы. Доля ответов «об успешности импортозамещения собственными силами» находится на уровне 1%, для услуг и программного обеспечения (ПО) — выше 5%.

69% предприятий-респондентов сообщили, что им удалось найти поставщиков материалов на внутреннем рынке, 73% опрошенных — поставщиков сырья, 76% компаний нашли альтернативу услугам, а 79% — ПО. «Что касается оборудования, комплектующих и узлов, то более половины предпринимателей предпочли найти новых зарубежных поставщиков — уже из дружественных юрисдикций», — пишет «Ъ».

39% компаний занимаются развитием собственной сети поставок, говорится в исследовании.

В РСПП также отметили, что поменялась география экспорта: доля компаний, которые ведут поставки в страны Евразийского экономического союза, выросла с 77% до 90%, доля экспортирующих в Европу, наоборот, снизилась с 63% до 20%.

Ситуация на рынках стран Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии не изменилась: там вели и ведут поставки примерно треть предприятий. Поставки на рынки Ближнего Востока и Южной Америки сократились — с 28% до 23% и с 28% до 13% соответственно. Заметной переориентации российского бизнеса на Восток опрос РСПП не выявил.