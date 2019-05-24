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24.05.2019 в 09:45

Розничные цены могут вырасти из-за высоких ставок эквайринга

Ритейлеры недополучили 7,4% прибыли из-за эквайринговых комиссий

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Depositphotos

В 2019 году потери продавцов могут упасть еще на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Ритейлеры считают, что если ставки банков не снизятся, то цены в магазинах будут расти быстрее, станут хуже системы скидок, и распространение безналичных платежей станет намного более медленным. Банки в свою очередь оправдываются, что если они потеряют доход от «безнала», то им придется ухудшить условия по кредиткам и программам лояльности.

В письме АКОРТ указывается, что оплата банковскими картами обходится бизнесу дороже, чем прием наличных. Сейчас затраты на эквайринг у продуктовых магазинов составляют 0,4−0,8% от оборота, тогда как расходы на обслуживание наличной выручки — 0,2%.

Эту точку зрения поддержала и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По их расчетам, средняя ставка по эквайрингу составляет 1,2−1,5%, в то время как по инкассации она варьируется от 0,18% до 0,22%. Сэкономленные средства интернет-компании могут направить на улучшение предложений и сервисов для клиентов.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что банки должны снижать уровень тарифов по эквайрингу. Пока удалось добиться уменьшения комиссий при продаже социально значимых товаров и услуг, а также крупных покупок, но это первый этап положительных изменений.

Далее планируется внедрение системы быстрых платежей ЦБ РФ, через мобильное приложение которой можно будет расплачиваться в магазинах без использования карты. «В этом случае тарифы будут невысокие, значительно ниже комиссий, которые банки берут за эквайринг. Будет реальная конкуренция», — сказала глава ЦБ.

Напомним, ранее российские ритейлеры попросили ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard. Они усмотрели в действиях платёжных систем нарушения, связанные с установлением размера межбанковской комиссии.

Ритейл эквайринг
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