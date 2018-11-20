Mage разработало сервис TakeTheCodes для генерации уникальных промокодов

Поскольку Mage часто разрабатывает сайты для промоакций, перед ними периодически встаёт задача генерации большого количества уникальных промокодов (речь идёт о миллионах штук). Mage создали для этого внутреннее ПО, а потом решили, почему бы не предоставить возможность всем заинтересованным участникам рынка генерировать коды «в пару кликов».

Так родился сервис TakeTheCodes, который позволяет за 30 секунд настроить все необходимые параметры (длину, набор символов, количество и т. п. ) и уже через несколько минут получить на почту ссылку на архив с кодами.

Одна из фишек сервиса — возможность сгенерировать дополнительный файл с зашифрованными односторонним алгоритмом и теми же кодами. Это повышает безопасность при передаче списка, например, разработчикам. Для печати кодов в типографии всё же придётся передавать открытый список, но Mage предусмотрели функцию разбиения кодов по колонкам.

Также существует функция индивидуального формата кода. Например, при необходимости сгенерировать серийные номера вида «XXX-XX-XXXX-X» или же зашить фиксированные символы не в начало (для этого есть префикс), а в середину кода.

Максимальное количество — 10 млн штук. Максимальная длина ­- 15 символов. Можно использовать свой набор символов и генерировать коды даже из китайских иероглифов.

Сервис полезен BTL и рекламным агентствам, а также интернет-магазинам.