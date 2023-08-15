Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Таврида АРТ
RMG_pressa

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.08.2023 в 05:40

Росту спроса на ТВ-рекламу не помешало увеличение цен

75% рекламного инвентаря на следующий год уже распродано

В январе — июле 2023 года бюджеты российских брендов на ТВ-рекламу увеличились на 40% к аналогичному периоду 2022 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на российском ТВ).

Три топ-менеджера «крупных рекламных групп и агентств» сообщили изданию, что в начале августа 2023 года на телеканалах было распродано 70−75% рекламного инвентаря на 2024 год.

Как уточнил представитель НРА, среди категорий, лидирующих по росту ТВ-бюджетов, — продукты питания, напитки, бытовая химия и предметы личной гигиены.

Среди причин повышенного спроса на размещения — резкий рост ТВ-бюджетов локализованных и новых российских брендов. Другая причина высокой загруженности ТВ-инвентаря на 2024 год — сокращение его размеров из-за снижения телесмотрения. По данным Starlink , по итогам первого полугодия 2023 года совокупный телевизионный рейтинг среди россиян старше 18 лет, проживающих в городах с любой численностью населения, сократился к аналогичному периоду прошлого года на 7%.

АКАР фиксировала рост спроса на рекламу уже в начале этого года. В январе — марте 2023 года объём рекламы в российских медиа составил 140−145 млрд руб. — на 8% больше, чем за аналогичный период 2022 года (123 млрд). При этом увеличению интереса рекламодателей не помешало и то, что НРА дважды поднимал стоимость ТВ-инвентаря на 2023 год. По словам топ-менеджеров крупных рекламных групп, сейчас обсуждается очередное повышение цен — на 15%.

Напомним, после начала спецоперации многие западные компании полностью ушли из России или приостановили свои рекламные инвестиции (PepsiСo, Mars, Nestle, Procter & Gamble и др.). В марте 2023 года Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) впервые не раскрыла показатели телевизионного сегмента за прошедший год. Весь рекламный рынок тогда без учета ТВ снизился на 2%, до 392 млрд руб.

ТВ-реклама
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.