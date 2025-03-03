Rostic's запустил в продажу комбо по мотивам игры Minecraft

Сеть ресторанов быстрого обслуживания Rostic's запустила в продажу новое комбо для юных посетителей по мотивам популярной компьютерной игры Minecraft. Амбассадором бокса был выбран блогер FixEye (Александр Павличенко). Об этом Sostav раcсказали в пресс-службе Rostic's.

В состав «FixEye Бокса» входит напиток, маленький картофель фри, бургер, наггетсы или ай-ролл на выбор, а также коллекционные брелоки и стикеры. Все содержимое упаковано в коробку, дизайн которой вдохновлен творчеством FixEye.

В каждом боксе есть код, который даст доступ к игровому турниру. Состязание пройдет в локации Rostic's, которую FixEye построил на своем сервере в кубической метавселенной к выходу комбо.

Игроки регистрируют код и попадают в отборочный этап турнира, где соревнуются друг с другом в прохождении тематических мини-игр и получают за это баллы. Финал турнира запланирован на 31 мая, в нем будут участвовать 10 игроков, набравших наибольшее количество баллов.

Финалисты получат ранги и бонусы в игре, подарки от FixEye и промокоды от Rostic's. Стрим турнира будет вести FixEye в своем Youtube-канале.