Верховный суд поддержал взыскание с Минцифры 232 млн рублей в пользу «Ростелекома»

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Минцифры, не найдя оснований для пересмотра судебных актов нижестоящих инстанций, которые по иску «Ростелекома» взыскали с ведомства около 232 млн руб. за несвоевременные контракты. Об этом сообщает «Прайм».

Решение подтверждает правомерность действий провайдера в рамках проекта по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета «Мир».

Проект «Мир» был запущен правительством еще в 2011 году с целью улучшения защиты документов, удостоверяющих личность, и повышения эффективности пограничного контроля. «Ростелеком» стал единственным исполнителем, обеспечивающим функционирование системы, несмотря на задержки в заключении соответствующих контрактов со стороны Минцифры. Сотрудничество охватывает несколько ключевых государственных структур, включая МВД, МИД, Минобороны и другие.

ИТ-компания подала иск к Минцифре в связи с задолженностью за период с декабря 2022 года по июль 2023 года. В иске требовалось взыскание неисполненных обязательств в размере 232 млн руб. Суды трех инстанций поддержали требования «Ростелекома», признав действия ответчика нарушением контрактных условий и финансовых обязательств.