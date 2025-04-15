Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
15.04.2025 в 14:22

Верховный суд поддержал взыскание с Минцифры 232 млн рублей в пользу «Ростелекома»

Решение подтверждает правомерность требований провайдера по долгу ведомства за проект «Мир»

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу Минцифры, не найдя оснований для пересмотра судебных актов нижестоящих инстанций, которые по иску «Ростелекома» взыскали с ведомства около 232 млн руб. за несвоевременные контракты. Об этом сообщает «Прайм».

Решение подтверждает правомерность действий провайдера в рамках проекта по созданию и сопровождению системы миграционного и регистрационного учета «Мир».

Проект «Мир» был запущен правительством еще в 2011 году с целью улучшения защиты документов, удостоверяющих личность, и повышения эффективности пограничного контроля. «Ростелеком» стал единственным исполнителем, обеспечивающим функционирование системы, несмотря на задержки в заключении соответствующих контрактов со стороны Минцифры. Сотрудничество охватывает несколько ключевых государственных структур, включая МВД, МИД, Минобороны и другие.

ИТ-компания подала иск к Минцифре в связи с задолженностью за период с декабря 2022 года по июль 2023 года. В иске требовалось взыскание неисполненных обязательств в размере 232 млн руб. Суды трех инстанций поддержали требования «Ростелекома», признав действия ответчика нарушением контрактных условий и финансовых обязательств.

Ростелеком Мир минцифры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.