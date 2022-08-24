Ростех: в России возник острый дефицит IT-специалистов

В Ростехе заявили, что на российском рынке труда наблюдается острый дефицит IT-специалистов и кадров радиоэлектронного комплекса различного профиля. Ежегодная кадровая потребность госкорпорации составляет более 2,5 тыс. IT-специалистов и спрос постоянно растёт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

«Ситуация затрагивает более 230 организаций корпорации в 47 регионах, где необходимы кадры по 40 основным специальностям в сфере IT», — пояснила агентству директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова.

Она уточнила, что для привлечения сотрудников госкорпорация предлагает соцпакет, включающий программы компенсации первоначального взноса или процентов по ипотеке, арендных платежей за жильё, ДМС, санаторно-курортное обеспечение и материальную помощь.

В Ростехе считают, что необходимо ввести дополнительные меры поддержки на государственном уровне на организации-разработчиков электронной и радиоэлектронной продукции в интересах оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, нужно расширить перечень видов экономической деятельности, по которым возможна аккредитация компаний для получения льгот. По мнению госкорпорации, поддержку должны получить IT-специалисты, работающие на машиностроительных предприятиях в области электроники и радиоэлектроники, в авиастроении, двигателестроении, автомобилестроении.

В Ростехе подчеркнули, что такие меры помогут предотвратить отток кадров за рубеж и в частный сектор.

Ранее Минцифры предложило упростить правила льготного кредитования «проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий (ИТ)». Согласно проекту постановления, выдавать кредиты по ставке от 1% годовых предлагается не только действующим получателям налоговых льгот.