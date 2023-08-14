В России проверят рост цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных

Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверят рост цен на корма и ветеринарные препараты для домашних животных. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письма ведомств первому зампреду комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову.

«По поручению генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты <…> По запросу организована проверка», — говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата.

Как пишет издание, в середине июля парламентарий обратился в Генпрокуратуру и ФАС из-за массовых жалоб россиян на увеличение стоимости указанных товаров. Бурматов указал на высокую социальную значимость вопроса ценовой политики, поскольку сейчас в России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей.

«В целях проверки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен на корма для кошек и собак ФАС России направила запросы информации хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство указанной продукции. После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чём сообщит дополнительно», — отмечается в ответе ФАС, текст которого приводят «Известия».

Бурматов также указал, что повышение цен на продукцию для домашних животных — это продолжение санкционной политики в отношении РФ. «Особенно серьёзно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов», — указал он.

В пресс-службе Минсельхоза заявили изданию, что в прошлом году производство корма для домашних животных выросло на 5,3%. За первые полгода 2023-го оно сохранилось на уровне, схожем с показателем за аналогичный период 2022 года. В ведомстве подчеркнули, что объёмы производимого кормов для домашних животных в России позволяют экспортировать продукцию в другие страны.

«Повышение цен может отмечаться по импортной продукции, что связано с изменением курса валют», — сказали в пресс-службе Минсельхоза.

С начала года стоимость корма и ветеринарных препаратов для домашних животных увеличилась в среднем на 20−30%, осенью ожидается новый скачок, пишут «Известия». Подорожание подтвердили опрошенные изданием продавцы и эксперты. Они также объяснили это санкциями и наличием в кормах иностранных компонентов. Больше всего их в премиум-сегменте, где цены на некоторые товарные позиции выросли до 80%.

Рынок кормов в России всё еще на 90% занимают иностранные производители, некоторые из которых имеют в стране локализованные производства, отмечает газета.