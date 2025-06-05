Американский рынок рекламы в поиске с ИИ вырастет до 26 млрд долларов к 2029 году

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно трансформирует рынок цифровой рекламы. Согласно прогнозам аналитической компании Emarketer, в США расходы на рекламу в ИИ-поиске вырастут с 1 млрд долларов в 2025 году до почти 26 млрд долларов к 2029 году. По мнению аналитиков, по итогам 2025-го доля такого формата составит 0,7% от общего объема поисковой рекламы, а к 2029 году — достигнет 13,6%. Результаты исследования публикует Media Post.

Как отмечают авторы отчета, основной вызов для брендов — сокращение трафика из традиционного поиска. ИИ-инструменты обеспечивают пользователю готовый ответ без необходимости перехода по множеству ссылок. Это делает привычные модели SEO и контекстной рекламы менее эффективными.

Технологические гиганты, такие как Google (входит в состав Alphabet) и Microsoft, активно внедряют ИИ-функции в свои поисковые платформы, чтобы конкурировать с новыми игроками — чат-ботами ChatGPT от OpenAI и Perplexity AI, которые предоставляют пользователям ответы напрямую, без перехода по ссылкам.

Эксперты сравнивают внедрение ИИ-поиска с мобильной революцией. Обе технологии предлагают низкий порог входа и высокую пользовательскую вовлеченность, однако в случае ИИ-решений бизнес проявляет больше скепсиса. Доверие к качеству результатов и риски разрушения текущих моделей дохода остаются ключевыми сдерживающими факторами.