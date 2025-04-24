Россияне выбирают «ностальгию по будущему» в тревел-рекламе

Согласно исследованию «Форестальгия как инструмент: новые сценарии потребления тревел-рекламы в 2025 году», проведенному E-Promo Group, большинство респондентов (69%) предпочли рекламные объявления, отсылающие к будущему — еще не наступившему, но уже знакомому и желанному. Эмоциональный отклик, вызванный этим феноменом, называют форестальгией — чувством ностальгии по будущему. Оставшиеся 31% выбрали объявления, вызывающие классическую ностальгию и обращенные к прошлому. Подробностями исследования E-Promo Group поделились с Sostav.

Доход и опыт: кто выбирает ностальгию, а кто — форестальгию

Выбор между ностальгией и форестальгией может зависеть от уровня бюджета и туристического опыта. В самой доступной категории путешествий (до 50 тыс. рублей) 85% путешественников предпочитают форестальгию, тогда как в категории от 100 до 300 тыс. выбор распределился поровну. В самом дорогом сегменте с бюджетом свыше 300 тыс. рублей 87% отдают предпочтение ностальгии. Более обеспеченные туристы чаще имеют обширный опыт поездок и склонны ориентироваться на воспоминания об удачном отдыхе. При этом текущие ограничения — рост цен на авиабилеты из-за пересадок, сложности с оформлением виз — делают воспоминания о прошлых путешествиях более привлекательными. Это влияет на восприятие рекламы: именно эмоциональная связь с прошлым отдыхом становится для состоятельной аудитории мотивом отклика.

Самостоятельное планирование туров и форестальгия

Рациональные факторы остаются ключевыми: цель поездки (31%) и стоимость (19%) чаще всего определяют выбор. Они также влияют на способ организации путешествия. 70% респондентов предпочитают самостоятельное планирование. Среди них выше доля тех, кто выбирает форестальгию (72%). Готовые туры через онлайн-сервисы выбирают 16% участников опроса, и в этой группе лишь 46% отдали предпочтение форестальгии. Причина в ограниченной свободе выбора: маршрут, отели и программа определены заранее. От готового тура ожидают конкретного качества по известной цене — а значит, эмоциональное предвкушение и желание неожиданного отходят на второй план.

Путешествия за границу и ностальгия

География поездки также влияет на восприятие рекламных сообщений. Среди путешественников, планирующих поездки по России, 86% выбирают креативы с форестальгией. В то время как среди тех, кто собирается за границу, 56% отдают предпочтение ностальгии. Это объясняется как разницей в бюджете, так и в ожиданиях: зарубежные поездки ассоциируются с возможностью повторить ранее полученный опыт, тогда как поездки по России чаще становятся территорией первого впечатления. Путешественники с ограниченным бюджетом еще не накопили нужного количества запоминающихся поездок, чтобы по ним ностальгировать, и потому эмоционально откликаются на образы будущего, обещающего новые впечатления и приключения за разумную цену.

Ключевые выводы