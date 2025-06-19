Россияне теряют миллиарды рублей из-за фейковых NFC-приложений

На Петербургском международном экономическом форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что сейчас стал популярным вид мошенничества с использованием фейковых приложений для оплаты через NFC. По его словам, каждую неделю россияне теряют 1,2 млрд руб. из-за подобных схем. Об этом сообщает «Прайм».

Речь идет о так называемом NFC-гейте — технологии, позволяющей совершать бесконтактные платежи с помощью смартфона. Мошенники принуждают пользователей скачивать поддельные приложения. После установки такого ПО можно поднести карту к телефону, и деньги со счета жертвы утекут к мошеннику.

Такие схемы представляют опасность для пользователей Android-устройств. Как отметил Кузнецов, система безопасности на платформе iOS позволяет предотвращать подобные атаки. В то время как на устройства с Android пользователи чаще загружают программы из сторонних источников.

Ранее Станислав Кузнецов говорил, что сумма ущерба от действий телефонных мошенников в России за первый квартал 2025 года составила около 80 млрд руб.