Сумма ущерба от телефонных мошенников в России составила 80 млрд рублей в первом квартале

Сумма ущерба от действий телефонных мошенников в России за первый квартал 2025 года составила около 80 млрд руб. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, сообщает ТАСС.

«По оценке наших экспертов, в прошлом году мошенникам удалось вывести из кошельков россиян не менее 295 млрд руб. В этом году цифра за первый квартал приблизилась к 80 млрд [рублей]», — подчеркнул Кузнецов. Если динамика сохранится, то по итогам года ущерб может достичь 350 млрд руб., добавил эксперт.

По его словам, несмотря на некоторое снижение количества мошеннических звонков в 2025 году, используемые схемы становятся все более изощренными. Если в 2024 году россияне получали в среднем от 8 до 10 млн таких звонков в день, с пиковыми значениями до 20 млн, то в текущем году объем снизился до 5−6 млн звонков в сутки.

В начале 2025 года Сбербанк раскрыл деятельность «университета» по подготовке кибермошенников, в том числе хакеров для проведения атак на российские организации.