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Россияне стали курить больше контрафакта

20.11.2018 в 11:55

Доля подделок за год выросла на 4%

Depositphotos

Доля нелегальных сигарет (контрабанды и контрафакта) в России выросла почти вдвое: с 4,5% в июне-августе 2017 года до 8,4% в июне-августе нынешнего года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитического агентства Nielsen, проведённое по заказу крупнейших табачных компаний.

В июне-августе 2018 года по поручению Nielsen на улицах в 89 городах России собрали 15 000 пустых пачек из-под сигарет; еще 3157 пачек собрали в 22 населенных пунктах вблизи границ со странами, откуда идет основной поток незаконного табака.

Основными потребителями нелегальной продукции являются пограничные регионы, где доля подделок и контрабанды увеличилась за год с 12 до 17,6%. Среди крупных городов один из лидеров — Ростов-на-Дону, где каждая третья выкуренная сигарета нелегальная. В Новокузнецке их доля — 21,5%, в Пензе и Омске — свыше 15%.

Двукратный рост нелегального рынка объясняется растущим притоком более дешевых сигарет из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана) и дальнего зарубежья. Кроме того, стремительно распространяется нелегальная продукция, находящейся в обороте без акцизной марки.

К нелегальной относили продукцию, с которой в России не уплачен акциз.

Nielsen сигареты
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