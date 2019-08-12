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12.08.2019 в 13:50

Россияне считают намеренным обманом уменьшение упаковки и увеличение стоимости продуктов

Так считают 65% опрошенных

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Depositphotos

Больше половины россиян, опрошенных ВЦИОМом, считают, что уменьшение тары и одновременное увеличение стоимости отдельных продуктов питания является попытками магазинов или торговых сетей обмануть покупателей, отмечается в новом исследовании.

Эту точку зрения поддержали 65% опрошенных. Изменение объема и веса упаковок при одновременном подъеме цен заметили 72% наших сограждан. Особенно на это обратили внимание жители городов-миллионников. Еще 14% считают, что ничего не изменилось.

Большинство опрошенных уверены, что уменьшение упаковки является следствием «заговора производителей». Особенно склонны поддерживать это мнение молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет, таких 80%. 38% увидели инициаторами этих изменений магазины или же торговые сети.

ВЦИОМ
ВЦИОМ
ВЦИОМ

Большая часть респондентов восприняли эти изменения негативно — таких набралось 60%. Эта ситуация в основном злит жителей городов с численностью населения от 500 до 900 тыс. человек. (65%) или сел (64%). Реже испытывает негативные эмоции по данному поводу молодежь в возрасте 18−24 лет (52%) и 25−34 лет (44%).

На фоне этого около половины опрошенных считает, что не на всех упаковках продуктах легко найти информацию о весе или объеме (42%). Также 66% россиян убеждены в необходимости увеличить надписи на упаковках, а идею дополнительно указывать на ценниках стоимость в пересчете на кг/литр продуктов поддержало 58% наших сограждан, преимущественно жители городов с населением 500−900 тыс. человек (62%).

В телефонном опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ Опрос
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