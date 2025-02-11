Россияне потратили на одежду свыше 1,5 трлн рублей

С 1 апреля 2024 года россияне приобрели 165,2 млн единиц товаров легкой промышленности, потратив на них более 1,5 трлн руб. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»).

Наибольший объем покупок в расчете на 1 тыс. человек пришелся на Москву — почти 3,5 тыс. Вторую строчку по этому показателю занял Санкт-Петербург (3,4 тыс.), третью — Ивановская область (3,38 тыс.). Наиболее популярными у покупателей в данных регионах стали куртки, блузки, жилеты и пальто.

В «Снежной Королеве» отметили рост интереса к трикотажу и дениму, а предприниматели зафиксировали увеличение продаж специализированной одежды — медицинской и рабочей, спрос на которую вырос на 35% за 2024 год.

Напомним, 1 апреля 2024 года в России стартовал второй этап маркировки товаров легкой промышленности. Нанесение кодов стало обязательным на верхнюю и спецодежду, костюмы, платья, юбки, рубашки, кардиганы, шарфы, галстуки, а также спортивные костюмы.