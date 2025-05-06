Россияне оценивают свой реальный отпуск в 52 тысячи рублей, идеальный — в 190 тысяч

В этом году опрошенные россияне могут выделить в среднем 52 тыс. руб. на человека для недельного отдыха. А идеальный отпуск в течение семи дней оценивают в 190 тыс. руб. При этом 24% респондентов не могут позволить себе отдых вообще. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

По сравнению с 2024 годом средний бюджет на отдых вырос на 4%, а предполагаемая стоимость идеального путешествия — на 9%.

Реальные отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин — 49 и 56 тыс. руб. на человека соответственно. Что касается идеального отдыха, то представителям сильного пола нужно больше денег (220 против 170 тыс. руб.).

Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет. У молодежи в возрасте до 35 лет он составляет 55 тыс. руб., у тех, кому 35−44 года, — 52 тыс. руб., у людей старше 45 лет — 50 тыс. руб.

Также бюджет на отдых привязан к доходам опрошенных. Те, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, готовы потратить на отпуск 45 тыс. руб. на одного человека. Люди, чей заработок составляет от 50 до 100 тыс. руб., назвали 48 тыс. руб., а лица с доходами больше 100 тыс. руб. — 65 тыс. руб.

Что касается идеального отпуска, то молодежь на него хотела бы потратить 170 тыс. руб., люди 35−44 лет — 200 тыс. руб., а те, кто старше 45 лет — 180 тыс. руб.

Россияне с ежемесячным доходом до 50 тыс. руб. говорят, что идеальный отдых им бы обошелся в 150 тыс. руб. Люди с зарплатой от 50 до 100 тыс. руб. называют сумму в размере 180 тыс. руб., а те, кто зарабатывает свыше 100 тыс. руб., — 240 тыс. руб.

Москвичи тратят на отпуск больше, чем жители других городов-миллионников — в среднем 70 тыс. руб. на человека в неделю. На втором месте в списке — Красноярск (68 тыс. руб.), на третьем — Екатеринбург (67 тыс. руб.). За год больше всего бюджет на отпуск вырос в Омске и Волгограде (на 10% в каждом городе), а также в Санкт-Петербурге (на 9%).

Что касается отпуска мечты, то самые высокие запросы у жителей Москвы и Красноярска (по 220 тыс. руб.). Далее в списке следуют жители Казани (210 тыс. руб.), Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (по 200 тыс. руб.). Средняя сумма для идеального отпуска больше всего выросла за год в Волгограде (на 15%), Москве (на 13%) и Екатеринбурге (на 12%).

Ранее сообщалось, что треть опрошенных россиян отправятся в отпуск этим летом. Из них 67% выберут путешествия по РФ.