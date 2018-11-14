Россияне отказываются от покупок предметов роскоши в пользу семейного досуга

В 2018 году россияне стали чаще жертвовать предметами роскоши в пользу путешествий, походов в кино, ресторанов и спа-процедур. Охотнее всего жители РФ тратятся на путешествия: около 20% россиян готовы расходовать на поездки примерно $1,1 тыс, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Priority Pass.

Походы в рестораны, кинотеатры или на различные процедуры (массаж или посещение салонов красоты) также заняли первые строчки рейтинга у респондентов. Они же являются и самой востребованной формой развлечений. В то же время покупка предметов роскоши оказалась в самом низу списка Priority Pass: средний показатель расходов на них составляет около $830 в год.

То, что россияне стали больше тратить деньги на уход за собой, ярко проявляется в Москве. «В столице повсеместно открываются барбершопы, куда мужчины приходят не просто за формальной стрижкой, но за правильными ощущениями, за эмоциями», — соглашается директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos Comcon Людмила Новиченкова.

В России неизменно сокращается доля людей, которые получают удовольствие от покупок. Это хорошо заметно даже в крупных торговых центрах: опустевшие под влиянием экономического кризиса площади постепенно заняли развлекательные форматы, которых там никогда не было раньше, — батутные центры, панда-парки, игровые зоны с виртуальной и дополненной реальностью, необычные сенсорные музеи.

Потребители сместили приоритеты не случайно: они привыкли делиться полученным опытом в социальных сетях и рассказывать о нем друзьям. Так, люди с большим удовольствием делятся с друзьями впечатлениями от путешествий или похода в кино (31% и 27% соответственно), чем от покупки какой-либо вещи (11%).

С результатами исследования не согласен профессор Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Анатолий Овсянников. По его словам, в России только 2−3% населения — это состоятельные люди, которые могут окружить себя настоящими предметами роскоши. Еще 24% — это представители среднего класса, о которых и идет речь в исследовании. Остальные же — аутсайдеры, которые заняты только тем, чтобы обеспечить себя базовыми потребностями. В Priority Pass, однако, уверены, что смена ценностей происходит среди всех групп населения.