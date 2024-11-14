Россияне осваивают фитнес онлайн

Суммарная выручка 25 крупнейших российских компаний в сфере онлайн-фитнеса по итогам 2024 года увеличится на 37% год к году до 4,8 млрд руб. В дальнейшем рынок будет расти в среднем на 20−30% ежегодно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Smart Ranking.

Лидером по размеру выручки по итогам года станет FitStars, которая заработает 1,2 млрд руб. — на 87% больше, чем в 2023 году. За ней следуют InsideOut с выручкой 379 млн руб. (+30%), Anyclass — 346 млн руб. (+30%), Spirit.Fitness — 297 млн руб. (+29%) и «Ревитоника» — 260 млн руб. (+30%).

Развитию сегмента онлайн-тренировок с 2020 году способствовала пандемия коронавируса. Однако сейчас у спроса на онлайн-фитнес другие драйверы — развитие технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности.

Онлайн-тренировки, как правило, дешевле — не требуются вложения в оборудование и аренду помещений. Кроме того, такой формат удобен и доступен: можно заниматься даже без видеосвязи: тренер предоставляет клиенту видеозаписи упражнений.

В прошлом году выручка 25 крупнейших компаний в сфере онлайн-фитнеса достигла 3,5 млрд руб. Таким образом, их доля составляет менее 2% от общего объема рынка.

Весной «ВКонтакте» запустила «VK Фитнес», который объединяет сервисы «VK Шаги», «VK Тренировки» и «VK Бег». Пользователи смогут выполнять онлайн-тренировки с профессиональными тренерами, считать количество пройденных шагов и отслеживать результаты пробежек.