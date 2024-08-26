Россияне назвали Прилучного любимым актером

47% опрошенных россиян назвали своим любимым отечественным актером Павла Прилучного. 56% респондентов признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал лишь по той причине, что в нем играет Прилучный. Таковы данные опроса, который аналитики онлайн-кинотеатра KION провели к Международному дню актера (результаты есть в распоряжении Sostav).

Также любимыми российскими актерами участники опроса называли Дмитрия Нагиева (35%), Глафиру Тарханову (28%), Павла Деревянко (26%), Александра Петрова (23%).

77% опрошенных отметили, что знают Прилучного по роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор», 39% — Мэджика в сериале «Жизнь по вызову», 22% — Максима Морозова в «Закрытой школе», 18% — Сергея Звягинцева в сериале «Желтый глаз тигра», 13% — Максима Маврина в сериале «Предпоследняя инстанция», 12% — Родиона Долгова в сериале «Метод Лавровой», 10% — Сергея Евдокимова в сериале «В клетке».

Как выяснили авторы исследования, 61% опрошенных россиян в детстве мечтали стать актером или актрисой. По словам респондентов, в этой профессии их привлекает творчество (57%), знакомства с интересными людьми (51%), популярность (46%), возможность путешествовать (46%), престижность (24%), динамичный рабочий график (15%).

49% респондентов смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% — несколько раз в месяц, 13% — несколько раз в год, 6% — реже одного раза в год, 5% затруднились с ответом. Больше всего любителей российского кинематографа среди респондентов в возрастной категории от 55 лет — 54% опрошенных рассказали, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю.