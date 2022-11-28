Почти четверть россиян стали больше экономить на питании

Почти четверть россиян (24%), по их утверждению, начали больше экономить на еде с марта этого года. 11% респондентов скорее согласны, а 51% опрошенных не согласны или скорее не согласны с этим, приводит «РИА Новости» результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Среди тех, кто стал больше экономить на еде, 26% — респонденты в возрасте от 18 до 24 лет и 22% — опрошенные из возрастной группы от 35 до 44 лет, говорится в исследовании.

Кроме того, почти треть респондентов (32%) согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских, косметике, салонах красоты в этом году. Среди них — 40% женщин и 24% мужчин. Не согласны или скорее не согласны с этим утверждением 27% опрошенных. Ещё для 39% россиян этот вопрос не актуален.

По словам директора «ВЦИОМ-консалтинга» Алексея Верижникова, сберегательное поведение входит в число адаптивных паттернов, которые присущи «периодам турбулентности». Он считает, что оно включает не только экономию на каких-то продуктах и услугах, но и поведение «умного покупателя».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 19−20 ноября. В нём участвовали 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В октябре 46% россиян признались, что с начала СВО стараются больше экономить, 9%, наоборот, — больше тратить. 28% россиян не меняли свою личную финансовую стратегию. Такие данные получили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.