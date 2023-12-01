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18+
01.12.2023 в 06:50

Россияне купили рекордное количество смартфонов

За год число достигнет 34 млн гаджетов

В РФ достигнут абсолютный рекорд по реализации смартфонов. Так, за 11 месяцев 2023 года было продано 27 млн аппаратов, а по итогам года ожидается, что эта планка достигнет 34 млн гаджетов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

Рекордные продажи подтвердили в МТС. По данным компании, с января по ноябрь 2023 года на отечественном рынке этих гаджетов было реализовано 27 млн устройств. За аналогичный период 2022 года этот показатель составил 21 млн, в 2021 году — 26 млн.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин оперирует цифрами, которые включают серый ввоз аппаратов. По его данным, к началу декабря в РФ было ввезено 31,5 млн смартфонов — столько же, сколько в рекордном для рынка 2021 году. В декабре может быть реализовано ещё 2−2,5 млн аппаратов, таким образом, будет продано 33,5−34 млн смартфонов.

Главным драйвером роста продаж в этом году стала масштабная маркетинговая активность ритейлеров, особенно китайских производителей, которые активно конкурируют между собой. Эксперты связывают рекордные показатели также с появлением у людей свободных средств, сыграл свою роль и отложенный спрос.

Ещё одной причиной эксперты называют расширение зоны охвата быстрого мобильного интернета. Жители населенных пунктов, где появился доступ к широкополосной мобильной связи, могли купить около 1 млн смартфонов, подсчитал партнер Comnews Research Леонид Коник.

Смартфон
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