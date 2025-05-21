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21.05.2025 в 08:00

Россияне инвестируют в люксовые товары

Годовой рост стоимости лимитированных товаров может превышать двузначные числа

Доля люксовых товаров в России с начала года выросла до 11−12% в общем объеме фешен-рынка. При этом покупатели зачастую рассматривают дорогие покупки как долгосрочную инвестицию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Fashion Consulting Group (FCG).

По данным сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, за январь—апрель текущего года доля люксовых товаров в общем объеме рынка выросла до 17%.

На рынке осталось 73% зарубежных люксовых брендов. Остальные ретейлеры закрыли свои магазины в 2022 году. Более половины из оставшихся компаний прекратили поставлять новые коллекции, например, Gucci, Kenzo, Rolex и Givenchy. Однако благодаря параллельному импорту и посредникам дорогие товары можно по-прежнему увидеть в рознице.

По мнению гендиректора FCG Анны Лебсак-Клейманс, интерес к люксовым товарам растет на фоне снижения покупательской активности в массовом сегменте. Лимитированные сумки люксовых брендов все чаще рассматриваются покупателями как форма альтернативных инвестиций — годовой рост стоимости отдельных моделей может превышать двузначные числа.

В конце прошлого года Авито добавил возможность продавать люксовые вещи без общения с покупателями. Партнером запуска выступила российская ресейл-платформа Second Friend Store.

Люкс
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