Мама, я похудею: россияне отказываются от тренажеров в пользу БАДов

За две недели до начала летнего сезона спрос на товары для похудения, представленные на маркетплейсах, увеличился на 28%. Такие данные приводят аналитики martech-компании First Data (результаты исследования есть в распоряжении Sostav). Наибольший рост показали продажи БАДов и готовых программ питания — на 33%. Далее следуют напитки для похудения (+26%) и средства по уходу за телом (+22%).

С начала 2025 года россияне приобрели свыше 4 млн товаров для похудения на общую сумму 3,5 млрд руб. На БАДы пришлось 1,1 млрд руб., на средства по уходу за телом — 470 млн руб., на напитки для похудения — 435 млн руб., а на программы питания — 53 млн руб.

При этом в преддверии лета интерес к домашним тренажерам, напротив, снизился: онлайн-продажи в этой категории упали на 18%. Как отмечают аналитики, пиковый спрос на домашние тренажеры традиционно приходится на четвертый квартал, особенно на ноябрь и декабрь, что, вероятно, связано с сезоном распродаж. В структуре продаж лидируют кардио- и велотренажеры (57%), далее — резинки и эспандеры (19%), виброплатформы (5%) и обручи (3%).

Кроме того, авторы исследования проанализировали продажи марафонов, курсов и тренингов для похудения. Спрос на такие услуги распределен равномерно на протяжении всего года.

В целом аналитики зафиксировали два выраженных сезонных пика интереса к категории похудения. Помимо активного стремления россиян получить стройную фигуру к лету, еще один пиковый период приходится на начало года — сразу после новогодних праздников.

Александр Старостин, СЕО и сооснователь First Data: Спрос на товары для похудения тесно связан с сезонностью. К лету люди стремятся привести себя в форму, а после Нового года россияне активно ставят цели на год и возвращаются в привычный режим после длинных выходных.

Основные потребители товаров для похудения — женщины, на долю которых приходится 73% всех покупок. Самые активные возрастные группы — 25−35 лет (27%) и 35−45 лет (32%). Наибольшее количество онлайн-покупок совершается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

В исследовании First Data были проанализированы более 4 млн обезличенных транзакций по всей России в 2025 году.