Россияне экономят на новогодних атрибутах

Россияне в этом году сэкономят на праздновании Нового года: они осторожнее относятся к тратам на новогодние атрибуты на фоне падения доходов и роста неопределенности. Несмотря на то, что большинство поддерживает сохранение праздничных традиций, многие не видят особого повода для веселья. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД»).

Так, ёлки в этом году покупают в среднем на 7% дешевле. Россияне купили на 5% меньше ёлок и отдали за них на 17% меньше денег, чем год назад. Более осмотрительно стали выбирать даже мишуру: по данным аналитиков, средний чек упал на 1%, до 146 рублей. Шампанское приобретают, как правило, на 3% дешевле, за 374 рубля за бутылку.

При этом представители маркетплейсов говорят о росте продаж ряда товаров в натуральном выражении — в частности, сладкие подарки для детей покупают в 2,5−3 раза чаще, чем год назад. Представитель Ozon добавил, что в ноябре на площадке приобрели на 50% больше гирлянд, чем в прошлом году. Штучные продажи ёлочных украшений, упаковочной бумаги и тематического новогоднего декора для интерьера выросли на 66%.

Специалисты связывают ситуацию с тем, что граждане не готовы веселиться с размахом во время боевых действий. Кроме того, в этом году падают реальные денежные доходы населения, у многих сейчас нет денег на празднование Нового года. Эксперты полагают, что и дальнейшие траты россиян на новогоднюю атрибутику будут скромнее, чем раньше.

Ранее сообщалось, что потребители стали сокращать траты на непродовольственные товары. Так, россияне покупают меньше одежды, обуви и бытовой техники. Кроме того, они продолжают искать скидки и делать выбор в пользу более низкого ценового сегмента.