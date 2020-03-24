Россияне часто ищут работу в маркетинге, рекламе или PR через соцсети

Почти треть россиян прибегали к поиску работы с помощью социальных сетей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Чаще всего соискатели рассчитывают через соцсети найти вакансию в таких сферах как «Искусство, развлечения и масс-медиа», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Маркетинг, реклама, PR».

Почти половина из тех, кто подыскивал себе работу, предпочитали пользоваться «ВКонтакте». При этом в Москве и Санкт-Петербурге соцсетями при поиске работы пользуются всего лишь 26% опрошенных, тогда как в Курганской области, к примеру, около 40% соискателей.

HeadHunter: Почти треть соискателей искала работу в социальных сетях и мессенджерах (29%), а чат-ботами эту задачу решали 16%. Среди социальных сетей наиболее популярной названа «ВКонтакте» (49%), а среди мессенджеров WhatsApp и Telegram оказались одинаково популярны — 22% и 21%, соответственно.

Специальные чат-боты для поиска работы пока не получили широкого распространения, ими более одного раза воспользовалось всего 7% соискателей. Опрос проводился с 5 по 10 марта 2020 среди более чем 20 тысяч российских соискателей.