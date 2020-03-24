Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+7
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
24.03.2020 в 09:45

Россияне часто ищут работу в маркетинге, рекламе или PR через соцсети

Этот инструмент гораздо популярнее в регионах, чем в Москве или Санкт-Петербурге

Почти треть россиян прибегали к поиску работы с помощью социальных сетей, пишет ТАСС со ссылкой на исследование компании HeadHunter. Чаще всего соискатели рассчитывают через соцсети найти вакансию в таких сферах как «Искусство, развлечения и масс-медиа», «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Маркетинг, реклама, PR».

Почти половина из тех, кто подыскивал себе работу, предпочитали пользоваться «ВКонтакте». При этом в Москве и Санкт-Петербурге соцсетями при поиске работы пользуются всего лишь 26% опрошенных, тогда как в Курганской области, к примеру, около 40% соискателей.

HeadHunter:

Почти треть соискателей искала работу в социальных сетях и мессенджерах (29%), а чат-ботами эту задачу решали 16%. Среди социальных сетей наиболее популярной названа «ВКонтакте» (49%), а среди мессенджеров WhatsApp и Telegram оказались одинаково популярны — 22% и 21%, соответственно.

Специальные чат-боты для поиска работы пока не получили широкого распространения, ими более одного раза воспользовалось всего 7% соискателей. Опрос проводился с 5 по 10 марта 2020 среди более чем 20 тысяч российских соискателей.

ВКонтакте соцсети PR
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.