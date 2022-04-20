Россиянам предлагают дистанционно оформить карты Visa и Mastercard на зарубежных сайтах

На фоне отключения выпущенных в России банковских карт от платёжных систем Visa и Mastercard для россиян появились сайты и Telegram-каналы, где предлагают оформить «пластик» зарубежных банков. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечает издание, россиянам предлагают дистанционно оформить карты Visa и Mastercard банков из Узбекистана, Грузии, Сербии, Киргизии, Казахстана и США. В сообщениях говорится, что их изготовление и доставка из соседних стран будет стоить от 15 тыс. руб. и займёт от пяти рабочих дней, а виртуальной американской карты — от 5 тыс. руб. Цена с доставкой в Москву составит примерно 20−25 тыс. руб.

По мнению экспертов по кибербезопасности, опрошенных изданием, проверить подлинность ресурсов, предлагающих услуги по оформлению карт, очень сложно, так как все они появились недавно — на фоне санкций. При этом случаи обмана россиян при оформлении иностранных карт уже были.

Чтобы завести карту в банках соседних стран клиент должен предоставить паспортные данные, ИНН, подписать договор и доверенность на юриста компании, а также провести предоплату в размере 30%.

Так, на сайтах и каналах, предоставляющих такие услуги для россиян, говорится о возможности перевода на карты до $10 тыс. в месяц с помощью «Золотой короны» или счетов российских банков, которые не попали под ограничения. Исполнители заверяют, что с клиентом будет заключён договор.

По словам партнёра коллегии адвокатов Pen&Paper Екатерины Токаревой, банк может отказать в открытии счёта, тогда клиент не сможет потребовать возврата денег. При этом есть также риск, что исполнитель может удержать карту и использовать её самостоятельно, считает эксперт.

В одном из Telegram-каналов россиянам обещают оформить виртуальную карту в банке США за 5 тыс. руб. При этом пополнять её просят переводом на российский счёт компании, а она уже сама отправит сумму на карту с американских счетов.

По словам экспертов, сейчас могут участиться случаи обмана, потому как открытие счёта за рубежом занимает некоторое время и россияне смогут пожаловаться только спустя месяц, что не получили карты.

В начале марта международные платёжные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Для оплаты товаров и услуг за рубежом гражданам страны придётся использовать кобейджинговую карту российской системы «Мир» и китайской UnionPay, доступной в 180 странах мира.

В апреле многие иностранные магазины и их банки-эквайеры стали блокировать любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и UnionPay. Покупки в интернете оплачивать картой UnionPay также часто не удаётся. Банки не афишируют наличие проблемы, но в колл-центрах кредитных организаций не скрывают, что невозможность оплаты — распространённое явление.