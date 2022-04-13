Зарубежные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в России картам UnionPay

Многие иностранные магазины и их банки-эквайеры блокируют любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и UnionPay. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По мнению экспертов, опрошенных изданием, повлиять на ситуацию может сама UnionPay, потребовав от местных эквайеров исполнять обязательства.

Как отмечает «Коммерсантъ», физически протестировать карту UnionPay за границей из-за текущей ситуации удалось немногим держателям карт. В США карту почти нигде не приняли, отметил изданию один из пользователей UnionPay, выпущенной в России. В других странах пока о таких проблемах неизвестно.

Покупки в интернете оплачивать картой UnionPay также часто не удается. Банки не афишируют наличие проблемы, но в колл-центрах кредитных организаций, в которые звонили журналисты, не скрывают, что невозможность оплаты — распространённое явление, отмечает издание. Однако ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в России, на официальные запросы не ответили.

В неофициальных беседах банкиры рассказали изданию, что иностранные онлайн-магазины на фоне конфликта России с Украиной решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают.

«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в РФ, вне зависимости от ПС [платёжной системы — прим. Sostav]», — подчеркнул один из собеседников издания.

Как пояснила «Коммерсанту» исполнительный директор «Национальной платёжной ассоциации» Мария Михайлова, магазины не имеют доступа к таблице БИНов платёжной системы, он есть только у банков — участников ПС.

БИН — первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», — уточнила Михайлова.

Независимый эксперт на рынке платёжных карт Дмитрий Вишняков считает, что в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением. Не разбираясь, под санкциями банк, выпустивший карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Но по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска, уверен эксперт.

В начале марта международные платежные системы, крупнейшие из которых Visa и MasterCard, приостановили работу в России. Карты перестали работать за рубежом, в том числе для совершения покупок в иностранных онлайн-магазинах.

Согласно данным SuperJob, в начале марта более трети опрошенных россиян выразили готовность оформить карту «Мир»-UnionPay с возможностью оплаты товаров и услуг в 180 странах мира.

Спрос на карты китайской UnionPay продолжает расти. На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. руб. в год.