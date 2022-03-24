Доверие россиян к Telegram растёт

Волна интереса россиян к политической и экономической ситуации в стране пошла на спад в сравнении с началом месяца, отмечают Romir в своем еженедельном мониторинге «М-пульс». 66% респондентов отмечают, что частично или полностью в курсе последних событий в стране, 62% - в курсе последних событий в мире. И хотя основными источниками информации остаются телевидение и информационные сайты, доверие к мессенджеру Telegram растёт с каждой неделей.

Сократились охваты таких крупных телеканалов, как «Первый канал», «Россия 24», «Звезда». Ещё в конце февраля они пользовались повышенным интересом среди аудитории. Сейчас постепенно возвращается потребность к развлекательному контенту, увеличился среднедневной охват развлекательных телеканалов «Домашний», «Пятница» и «ТНТ- 4». Исключение составляют «ТВ-3» и «Матч ТВ» — их смотреть стали меньше.

Основную информацию пользователи получают из телевизионных каналов (50% пользователей) и информационных сайтов (14% пользователей). Но также нельзя не отметить востребованность Telegram — за неделю доля интереса к нему выросла 6 п.п.