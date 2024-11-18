Россия вдвое сократила импорт одежды из Турции

Россия значительно сократила импорт одежды из Турции. Так, за первые девять месяцев этого года объем поставок упал до $253 млн. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства.

Особенно сильно снизились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Поставки вязаной мужской верхней одежды сократились в 12 раз ($231 тыс.), а женской — в пять раз, до $147,7 тыс., импорт трикотажных изделий упал в восемь раз, до $7,6 тыс. Сократились закупки и других изделий, например, вязаных перчаток и рукавиц.

В целом Россия занимает 12 место среди крупнейших покупателей одежды у Турции, на нее приходится 2% турецкого экспорта.

При этом в России удвоилось количество турецких fashion-брендов. Ожидается, что к концу 2024 года будет представлено 24 fashion-бренда, основанных в Турции, тогда как в начале 2022 года их было 11.