Россия стала четвертой страной в мире по объему экономики

Россия является четвертой страной в мире по объему экономики после Китая, США и Индии, остальные — ниже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Россия является четвертой страной в мире по паритету покупательной способности. Он указал на то, что все остальные страны, включая Японию, ФРГ и так далее, все ниже.

Кроме того, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на Боаоском азиатском форуме, заявил, что Россия демонстрирует экономический рост и осваивает производство новой продукции несмотря на введенные против нее санкции.

«Мы являемся чемпионом мира по санкциям: против России было введено более 28, 5 тыс. санкций, и это больше, чем когда-либо вводилось против других стран в прошлом. Но мы демонстрируем экономический рост на уровне 4,1%», — отметил Оверчук.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что ущерб российской экономики от кибератак, произошедших в 2023 и 2024 годах, может достичь 1 трлн руб. Он указал на рост числа инцидентов, связанных с утечкой данных и хищением денег у граждан.