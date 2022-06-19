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19.06.2022 в 16:15

Российским пользователям стало недоступно скачивание Windows 11 и 10 с сайта Microsoft

Однако при включении VPN загрузка работает

Скачивание Windows 11 и Windows 10 с официального сайта Microsoft стало недоступно на территории России. При использовании VPN загрузка работает, сообщает ТАСС. При этом компания не объявляла о введении каких-либо ограничений для россиян.

«Ошибка. Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — сказано в сообщении, которое появляется при попытке загрузки файла Windows 11 (ISO). Загрузка Windows 10 выдает ошибку «404 — File or Directory not found».

Также с сайта невозможно скачать программу Media Creation Tool, которая запускает обновление компьютера до последней версии ОС.

В марте Microsoft, IBM и SAP приостановили работу в России. Вместе с ними с российского рынка ушли Oracle Fortinet, ESET, Avast и многие другие компании. Однако в апреле Microsoft заявила, что не прекратит сотрудничество с клиентами из России, которые не попали под действие санкций. Корпорация не может лишить гражданских лиц своего ПО.

Мария Полищук
Microsoft Windows 10 ОС Windows 11
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