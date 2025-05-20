Российский пиарщик считает достойной зарплату в 300 тысяч рублей

80% опрошенных российских PR-специалистов сообщили о росте дохода за последний год. При этом респонденты отмечают рост спроса на компетенции в работе с новыми медиа, а не только с традиционными СМИ. Таковы результаты опроса, проведенного фаундером агентства по подбору креативных специалистов AB Comm и автором Telegram-канала «Есть контакт» Анной Борисовой (результаты есть в распоряжении Sostav).

Согласно данным исследования, за последний год доход увеличился у 80% PR-специалистов, у других он остался на прежнем уровне или, напротив, сократился. Среди основных причин роста доходов почти половина опрошенных указала индексацию заработной платы в компаниях, каждый четвертый — совмещение фриланс-проектов с основной занятостью, а также привлечение новых клиентов и увеличение рыночной стоимости услуг (по 8% соответственно).

«Практически все компании и предприниматели, которые обращаются сейчас за подбором PR-специалистов, обозначают, что готовы к пересмотру уровня компенсации в случае, если сотрудник берет на себя новые задачи, готов самостоятельно разобраться в новом направлении и лидирировать его. Другими словами, ответственность и самостоятельность — главные драйверы роста дохода PR-менеджеров», — пояснила Анна Борисова.

Рост доходов в PR-сфере сопровождается увеличением объема рабочих задач. 69% специалистов отметили возросшую нагрузку за последний год, у 17% объем работы остался на прежнем уровне, и лишь у 14% он сократился.

Половина опрошенных PR-специалистов считают достойным уровнем дохода ежемесячное вознаграждение в размере от 150 до 300 тыс. руб., каждый пятый ориентируется на 250−300 тыс. руб., 17% — на 200−250 тыс. руб., а треть респондентов называют достойной оплату труда в размере от 300 тыс. руб. и выше.

Треть участников опроса в поиске новых вакансий и проектов преимущественно ориентируется на специализированные онлайн-платформы, такие как hh.ru, job.ru и аналогичные ресурсы. При этом 29% респондентов отметили, что получают предложения без активного поиска. Ещё 20% находят новые возможности через личные контакты и рекомендации, а 15% — посредством Telegram-каналов, публикующих вакансии.

«Большая часть позиций, которые мы закрываем, эффективнее всего работает через Telegram-чат, каналы с вакансиями и систему рекомендаций, когда коллеги рекомендуют друг друга на проекты, понимая специфику и сильные стороны друг друга. При этом наши респонденты не указали ВУЗы как проверенный способ поиска работы, уверена, что этот инструмент не до конца использован коллегами и может дать отличные результаты в качестве источника работы», — заметила Анна Борисова.

Новые инструменты и задачи

Подавляющее большинство респондентов (95%) отметили, что в течение последнего года от PR-специалистов все чаще ожидают компетенции, выходящие за рамки взаимодействия с прессой. Среди новых задач наиболее востребованными стали ведение Telegram-каналов (у каждого пятого пиарщика), организация коллабораций с брендами и экспертами (15%), антикризисный PR, участие в премиях и проведение собственных мероприятий (по 12%).

Кроме того, 10% специалистов сталкиваются с запросами на ведение корпоративных блогов на различных платформах. Менее востребованными остаются навыки работы со светской хроникой, продвижения книг, а также ведение YouTube- и «Дзен»-каналов.

Среди наиболее эффективных инструментов PR-консультанты выделили коллаборации с компаниями и экспертами (16%), участие в профильных мероприятиях и ведение Telegram-каналов (по 14%), а также организацию собственных мероприятий и клиентских встреч (13%). В меньшей степени пиарщики отмечали такие форматы, как публикации в СМИ, интервью на YouTube, проведение отраслевых исследований и участие в подкастах. Наименее результативными специалисты признали светские мероприятия и участие в телевизионных программах.

Анна Борисова, CEO AB Comm, автор Telegram-канала «Есть контакт»: Сегодня от специалистов по коммуникациям все больше ждут компетенций сразу в нескольких направлениях: от работы с традиционными СМИ до взаимодействия с подкастами, понимания работы Telegram-каналов. Те кандидаты, кто успевают перестроиться, могут претендовать на увеличения дохода на 30−50%.

Кто сегодня работает в PR?

По стажу работы в сфере PR среди респондентов выделяются две сопоставимые по численности группы: по 27% участников опроса имеют опыт от трех до пяти лет и свыше восьми лет. Меньше четверти специалистов работают в отрасли от одного до трех лет, 18% — от пяти до восьми лет. Доля начинающих профессионалов с опытом менее одного года составляет 5%.

У большинства респондентов (45%) имеется профильное образование в сфере связей с общественностью, подтвержденное дипломом государственного образца. Еще 12% прошли обучение по онлайн-программам, специализированным на PR-направлении. Остальная часть участников осваивала профессию преимущественно на практике, без профильного образования.

Три четверти опрошенных PR-специалистов работают по найму, 14% — на фрилансе, каждый пятый оформлен как индивидуальный предприниматель и сотрудничает с небольшой командой. Отдельную группу составляют владельцы собственных агентств. За последний год 42% специалистов не меняли место работы, треть респондентов сменила работодателя, оставаясь в найме, а среди самозанятых и фрилансеров 23% инициировали запуск новых проектов.