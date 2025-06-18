В «Авито» создали платформу для тестирования ИИ-алгоритмов в рекламных аукционах

Команда искусственного интеллекта «Авито» запустила платформу BAT — отечественный опенсорс-тренажер для тестирования и оптимизации алгоритмов ставок в рекламных аукционах. Исследователи представили платформу на The ACM Web Conference 2025 в Австралии. Тренажер доступен всем разработчикам на GitHub. Об этом Sostav сообщили в компании.

Как пояснили в «Авито», BAT имитирует реальные условия проведения рекламных аукционов, позволяя разработчикам подключать свои алгоритмы, запускать симулированные кампании и сравнивать эффективность разных моделей — до запуска в продакшене. «Это помогает находить решения, которые приносят больше кликов при тех же затратах», — утверждают разработчики платформы.

BAT построен на реальных анонимизированных данных, объем которых в 1 тыс. раз превышает iPinYou, подчеркнули в «Авито». Это позволяет тестировать алгоритмы в условиях, «максимально приближенных к работе современных рекламных систем» — с высокой нагрузкой и сложными сценариями.

По оценкам исследователей «Авито», BAT поможет:

увеличить доход рекламным платформам на 10−20% за счет «более точного распределения рекламных показов»;

получить рекламодателям до 20% больше кликов при том же бюджете;

экспериментировать с алгоритмами без организации сложной инфраструктуры;

видеть пользователям более релевантную рекламу.

BAT работает по принципу мгновенного аукциона: каждый раз, когда пользователь заходит в поиск или рекомендации, система выбирает победителя среди рекламодателей. Алгоритмы учитывают релевантность, качество креатива, ставки конкурентов и другие параметры, чтобы определить итоговый рейтинг. Выигрывает объявление с наивысшим рейтингом, а рекламодатель оплачивает минимально необходимую сумму.

Платформа позволяет воспроизводить этот процесс в тестовой среде. Разработчики могут подключать собственные алгоритмы, выбирать сценарии, задавать параметры и сравнивать эффективность решений. В платформу встроены пять базовых алгоритмов от «Авито». Их предлагается использовать как референсы.

Ранее гостем Sostav стал директор «Авито Рекламы» Яков Пейсахзон. Он поделился мнением о том, какую роль играет искусственный интеллект в поисковой оптимизации и как меняется поведение покупателей в e-commerce.