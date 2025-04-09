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18+
09.04.2025 в 16:00

СБП позволила сэкономить бизнесу 60 млрд рублей на комиссиях

Все больше торговых точек переходят на оплату через Систему быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) позволила российскому бизнесу сэкономить на комиссиях около 60 млрд руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с докладом в Госдуме о результатах работы регулятора за 2024 год. Об этом сообщает «Прайм».

«Еще один вклад финансовой системы в снижение издержек граждан и бизнеса — это удобные безопасные платежи и переводы… Мы подсчитали, сколько сэкономил бизнес на комиссиях — он сэкономил порядка 60 млрд руб., если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, все больше торговых точек переходят на оплату через СБП.

Кроме того, регулятор планирует расширить использование СБП на оплату государственных и муниципальных услуг: детских садов, кружков, штрафов и других бюджетных назначений.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в России достигла 86%. Председатель Центробанка отметила, что Россия обладает одной из самых современных платежных систем в мире.

Эльвира Набиуллина Банк России СПБ
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