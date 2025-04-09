СБП позволила сэкономить бизнесу 60 млрд рублей на комиссиях

Система быстрых платежей (СБП) позволила российскому бизнесу сэкономить на комиссиях около 60 млрд руб., заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая с докладом в Госдуме о результатах работы регулятора за 2024 год. Об этом сообщает «Прайм».

«Еще один вклад финансовой системы в снижение издержек граждан и бизнеса — это удобные безопасные платежи и переводы… Мы подсчитали, сколько сэкономил бизнес на комиссиях — он сэкономил порядка 60 млрд руб., если сравнивать со средними комиссиями по картам, которые выше», — отметила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, все больше торговых точек переходят на оплату через СБП.

Кроме того, регулятор планирует расширить использование СБП на оплату государственных и муниципальных услуг: детских садов, кружков, штрафов и других бюджетных назначений.

Ранее Эльвира Набиуллина сообщила, что доля безналичных платежей в России достигла 86%. Председатель Центробанка отметила, что Россия обладает одной из самых современных платежных систем в мире.