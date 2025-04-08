Доля безналичных платежей в России достигла 86%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.

Председатель Центробанка отметила, что Россия обладает одной из самых современных платежных систем в мире. Ее функционирование остается успешным, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

Ранее в ЦБ прогнозировали, что к концу 2024 года доля безналичных платежей в стране составит 86−87%.

Кроме того, на встрече в Госдуме глава ЦБ добавила, что период высокой ключевой ставки в России будет продолжительным, но не бесконечным.

Напомним, с октября 2024 года ключевая ставка Центробанка удерживается на рекордной отметке в 21%. На заседании совета директоров 21 марта регулятор, как и ожидалось, принял решение сохранить ее без изменений.