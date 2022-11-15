Трафик российского аналога SWIFT вырос почти на четверть в 2022 году

В 2022 году трафик российского аналога SWIFT — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — вырос почти на четверть, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в ходе пленарного заседания Госдумы.

«Система передачи финансовых сообщений — наш аналог SWIFT — бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть и может продолжать расти, для этого есть все необходимые мощности у системы», — отметила Набиуллина.

СПФС была создана Банком России в 2014 году в ответ на первую волну антироссийских санкций. Система задумана как альтернативный канал межбанковского взаимодействия, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений внутри России и за её пределами.

В годовом отчёте ЦБ сообщалось, что в 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом. По данным на начало апреля, к СПФС было подключено более 360 российских и иностранных кредитных организаций и юридических лиц. При этом Банк России решил не раскрывать список организаций, подключенных к СПФС, как это делалось ранее.

В 2022 году ряд крупных российских банков, которые подпали под блокирующие санкции США и ЕС, были отключены от SWIFT. Список в том числе включает ВТБ, банк «Россия», «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и ВЭБ.РФ, Сбербанк, «Альфа-банк».