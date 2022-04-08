Российский аналог App Store и Google Play разработают к лету

Премьер Михаил Мишустин допустил прекращение работы Google Play и App Store в России и призвал создать российский магазин приложений. Как выяснил «Коммерсант», правительство ещё не выбрало главного разработчика отечественной альтернативы магазинам, но в переговорах участвуют как минимум три крупные компании, включая «Сбер», «Яндекс» и VK.

Мишустин заявил, что Минцифры и компании в ближайшие полтора месяца разработают альтернативный маркетплейс приложений на базе Android. Однако в Минцифры отказались уточнить, какие именно компании участвуют в разработке отечественного магазина приложений, отметив лишь, что скоро объявят об этом официально.

Источник издания, знакомый с ситуацией, рассказал, что один из участников проекта — «Сбер». Он ведет разработку на базе своего корпоративного магазина приложений для специалистов SberStore. С помощью этой платформы «Сбер» создает приложения для устройств своей экосистемы — телевизоров с виртуальными ассистентами «Салют», ТВ-приставок и колонок SberBox.

Вторым вариантом может стать перезапуск закрывшегося в 2020 году магазина приложений «Яндекс.Store». Он появился в 2013 году на платформе Android. По состоянию на начало 2014 года в сервисе было доступно более 100 тыс. приложений, а сам магазин предустанавливали более десяти вендоров смартфонов, в том числе OPPO, Huawei и Nokia, но в последние годы он почти не развивался.

Принять участие в разработке отечественного магазина приложений, полагают источники, может и VK. По словам одного из них, логичнее всего было бы запустить маркетплейс мобильных сервисов на базе платформы MY.Games.

В марте разработку магазина приложений под названием NashStore анонсировала АНО «Цифровые платформы». Организация позиционирует себя как разработчик предложений по госполитике в области цифровизации и утверждает, что ведет переговоры более чем с 700 компаниями о включении их сервисов в приложение. Минцифры также рассматривает вариант запуска магазина мобильных приложений на базе платформы для программных продуктов с открытым кодом. Эксперимент по ее запуску планировалось начать в мае.

Эксперты отмечают, что создать магазин приложений для Android в целом возможно, а в случае с iOS возникнут сложности — придется прибегать к методам, используемым для взломанных iPhone. По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, создание магазина приложений само по себе не стоит дорого, но основная сложность — это заключение соглашений с разработчиками.