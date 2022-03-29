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29.03.2022 в 12:50

В России запустят отечественный аналог Google Play

Он будет называться NashStore, а его релиз запланирован на 9 мая

АНО «Цифровые платформы» создаст аналог магазина приложений Google Play для Android — он будет называться NashStore, а его запуск планируется на 9 мая, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на директора по проектам организации Владимира Зыкова.

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — пояснил Зыков.

Он также добавил, что «Цифровые платформы» сотрудничают с более чем 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через сайт будущей платформы.

Зыков отметил, что разработчики добавят различные способы оплаты приложений, которые будут совместимы с картами «Мир».

Новость о разработке отечественного аналога магазина приложений появилась после того, как в начале марта Google сообщила о закрытии россиянам доступа к покупкам в магазине приложений «Play Маркет». В компании ограничение связали с нарушениями работы платёжных систем и отключением Google Play для пользователей в России. Так, россияне не смогут оплачивать подписки, покупать приложения и игры.

Google Play NashStore Цифровые платформы
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