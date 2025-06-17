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17.06.2025 в 12:00

Российские ученые обучили нейросеть распознавать усталость человека по движениям глаз

Разработка может использоваться в системах мониторинга операторов транспорта, техники и критической инфраструктуры

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом разработали нейросетевое решение, способное автоматически определять утомление человека по движениям глаз. Об этом сообщает ТАСС.

Разработка направлена на повышение безопасности в сферах, где от состояния оператора зависит устойчивость и корректность работы систем: транспорт, тяжелая техника, промышленная и критическая инфраструктура.

«Мы обучили нейросеть по движению глаз человека определять состояние оператора транспорта и любой другой техники — бодр он или утомлен. Данные для обучения нейросети были собраны при помощи айтрекера — устройства, которое определяет направление взгляда человека», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории интегрированных систем автоматизации СПб ФИЦ РАН Алексей Кашевник. В перспективе технология может стать элементом интеллектуальных систем контроля операторов различной техники.

В ходе исследования ученые сформировали «обширную базу» данных стратегий глазных движений, характерных для разных уровней усталости. Для этого была проведена серия экспериментов с участниками, выполнявшими разнообразные когнитивные и рутинные задачи: чтение, письмо, работа за компьютером на протяжении рабочего дня. Все движения глаз фиксировались с использованием айтрекеров, закрепленных на голове испытуемых.

Результатом работы стала библиотека с открытым исходным кодом, предназначенная для свободного использования и внедрения в существующие программные решения. Проект реализован при поддержке Фонда содействия инновациям.

Россия Нейросеть Усталось Ученые
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