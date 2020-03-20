Российские кинокомпании попросили у правительства широких мер поддержки

Съемки многих российских фильмов приостановлены из-за коронавируса. В связи с чем кино- и телепродюсерские компании попросили правительство о мерах поддержки, в частности, отсрочку по возврату средств Фонду кино на период карантина и финансовую поддержку для замороженных проектов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на письмо Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) премьеру Михаилу Мишустину.

Кроме того, Ассоциация попросила сократить на 50% налоговые и социальные выплаты сроком до шести месяцев, на 100% субсидировать ставки по кредитам из бюджета, снизить на 50% или перестать начислять арендную плату при режиме повышенной готовности, а также снизить стоимость коммунальных услуг. Кроме того, АПКиТ просит позволить бесплатно снимать на объектах в государственной собственности, а в случае введения режима ЧС не прекращать съемки «при соблюдении ряда правил».

Гендиректор ГПМ КИТ (входит в «Газпром-медиа») Рафаел Минасбекян заявил, что компания планирует закончить проекты, которые на финальной стадии, и будет решать, начинать ли съемки новых «в зависимости от развития ситуации». Индустрия несет «большие и, судя по всему, невосполнимые убытки», заявил глава СТВ и председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что министерство на протяжении контракта сверяет ход работ с кинокомпаниями и в некоторых случаях «сроки будут меняться достаточно серьезно», а где-то — внутри календарно-постановочного плана. Она также ожидает, что кинематографистам помогут онлайн-платформы, на которых премьеры артхаусных и фестивальных проектов могут стать значимыми событиями.

За рубежом из-за коронавируса уже остановлены съемки сотен проектов в кино и на ТВ. Так, студия Paramount заморозила съемки боевика «Миссия: невыполнима-7». Disney отложила выход фильма «Мулан». Warner заморозила производство «Матрицы-4». Остановлено производство новых сезонов таких сериалов, как «Сверхъестественное», «Очень странные дела», «Ходячие мертвецы», «Утреннее шоу», «Рассказ служанки», отложено начало съемок спецвыпуска сериала «Друзья».