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02.03.2020 в 14:00

Российские независимые издания объединились в синдикат

«Синдикат-100» соберет самые интересные статьи и расследования на одной площадке

Российские издания по инициативе «Новой газеты» объединились в «Синдикат-100», главной целью которого станет независимое освещение проблем страны и публикация материалов на острые общественно значимые темы. Об этом сообщается на сайте «Новой газеты».

К объединению присоединились двадцать пять СМИ, среди которых Meduza, Znak, «Эхо Москвы», издательская группа «ВК-медиа», «Черновик», портал «Такие дела». Синдикат открыт для новых членов, в том числе из мира новых медиа.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»:

Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей. Я думаю, что нам предстоит очень большая полевая работа. Исследовательская работа. Исследование российской бедности и пожаров, детских болезней и качества лечения, экологии.

О планах по созданию синдиката, в который бы вошла сотня независимых российских СМИ Муратов сообщил «Интерфаксу» в прошлом году после своего возвращения на пост главреда «Новой газеты». Муратов пояснил, что на эту идею его натолкнула акция СМИ в поддержку журналиста Ивана Голунова, когда множество печатных изданий разместили на главной полосе надпись «Я/Мы Иван Голунов» и информацию о его уголовном деле.

Иван Голунов Синдикат
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