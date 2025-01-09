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18+
09.01.2025 в 11:53

Российские и иностранные туристы совершили рекордное число поездок по России в 2024 году

В стране растет поток путешественников из‑за рубежа

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С января по ноябрь 2024-го российские и зарубежные туристы совершили 79,2 млн поездок по стране. Показатель на 11% превысил результат за аналогичный период 2023-го. Об этом рассказали заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

Ожидается, что по итогам прошедшего года общее число туристических поездок составит порядка 92 млн. Это станет рекордом за 23 года — всю историю статистических наблюдений показателя.

Вице-премьер подчеркнул, что увеличивается поток туристов из-за рубежа, особенно на Дальнем Востоке. В частности, в Хабаровском крае на 204% выросло число турпоездок иностранных путешественников, в Амурской области — на 142%, в Приморье — на 112%. Больше всего туристов приезжало из Китая.

Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург лидируют по абсолютным показателям — на регионы приходятся 11,1 млн, 9,4 млн и 5,8 млн турпоездок соответственно. В топ-10 регионов-лидеров также попали Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская, Тюменская и Ростовская области, а также Ставропольский край.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в 2024 году Сибирский федеральный округ оказался лидером по приросту числа турпоездок среди регионов России. Прирост составил более 16%. Среди отдельных регионов лидирует Тыва.

В 2025 году в Минэкономразвития ожидают дальнейшего роста внутреннего туризма, в том числе за счет расширения числа горнолыжных курортов и трасс.

Россия Туристы Китайские туристы
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