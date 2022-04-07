Российские фильмы за границу предложили продавать за рубли

Российский кинопрокатчик «Централ партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») обсуждает с зарубежными партнерами возможность заключения новых контрактов в рублях, по аналогии с контрактами по продаже газа. В частности, речь идет о продаже отечественных фильмов в Латинскую Америку за рубли и местную валюту, в Китай — за рубли и юани. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на гендиректора прокатчика Вадима Верещагина.

По его словам, сделки в альтернативных евро и доллару валютах являются вынужденной мерой, так как такие платежи осуществляются через корсчета. Их проводят контрагенты, как правило, через какие-то американские или европейские банки. Однако с этим сейчас возникают сложности из-за санкций.

Кроме того, в странах, где работают иностранные партнеры, возникают проблемы и на местах. В частности, руководство банков в этих странах приняло решение о временной приостановке любых платежей в Россию. По словам Верещагина, сейчас «Централ Партнершип» предлагает зарубежным партнерам открывать счета в российских банках и проводить операции по механизму, утвержденному для контрактов по экспорту газа за рубли.

Верещагин также отметил, что работающие в Европе партнеры в последнее время не проявляют активного интереса к фильмам из России. И в случае полного отказа европейских импортеров, потери от общего объема экспорта российских фильмов могут составить порядка 20%.

Однако крупнейшими импортерами для России являются Китай и страны Латинской Америки. В прошлом году на Китай пришлось 40% от всего зарубежного бокс-офиса отечественных фильмов, или $7,4 млн. Всего в 2021 г. сборы российских фильмов за пределами страны составили $18,2 млн, что в 2,8 раза меньше, чем в допандемийном 2019 году. На втором месте по сборам кинолент от российских продюсеров находится Мексика, на третьем с кассой почти — Япония. Кинокомпаниям в 2021 году из бюджета выделили более 450 млн руб. на перевод отечественных кинопроектов и сериалов на иностранные языки.